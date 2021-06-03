Kadın kursiyerlerin ürünleri sergilendi

Şanlıurfa’da, ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında Karaköprü Belediyesi kültür merkezlerinde eğitim gören kadın kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Karaköprü Belediyesi kültür merkezleri kurslarında eğitim gören kadınların el emeği göz nuru ürünleri için Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle tanıtım sergisi açıldı. Karaköprü Yenişehir Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla düzenlenen kurslarda yapılan el emeği kıyafetler, takılar, tablolar ve aksesuarların olduğu sergi, yaşam sokağında ve 4. Murad Kültür Merkezinde açıldı. Yaşam sokağındaki sergiyi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de ziyaret etti.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Baydilli, “Halk Eğitim Merkezimizin katkılarıyla açtığımız kurslarımızda kadınlar, gençler ve çocuklar yeni şeyler öğreniyor ve ürünler ortaya koyuyor. Pandemi sürecinden kaynaklı sıkıntı yaşadık ancak kurslarımızın faaliyetini sürdüreceğiz. 4. Murat Kültür Merkezimizde, Yaşam Sokağında ve Çadır Gençlik Merkezi’mizde kurslarımız var ve devam ediyor. İnşallah bu sayıyı artırıp her mahallede bir kurs merkezi kurmayı ve daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kurslara katılan ve birbirinden değerli ürünleri ortaya çıkaran kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ürünlerini sergileyen kursiyerlerle ve Yenişehir Halk Eğitim Merkezi yetkilileriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.