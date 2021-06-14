banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Altın fiyatları düşüşte!
Altın fiyatları düşüşte!
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...

Jandarma Komutanlığı’ndan Vali Erin’e ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182’nci yıl dönümü münasebetiyle valiliği ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul etti.

ŞANLIURFA 14.06.2021, 15:03
Jandarma Komutanlığı’ndan Vali Erin’e ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182’nci yıl dönümü münasebetiyle valiliği ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul etti.

Tuğgeneral Metin Düz ve jandarma personelini valilik makamında kabul eden Vali Erin, köklü geçmişi, toplum düzenini sağlamaya yönelik özverili çalışması ve görevindeki tecrübesiyle jandarma teşkilatının milletimiz için gurur vesilesi olduğunu belirterek, Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kuruluşundan bu güne jandarmanın, görev alanındaki her alanda büyük başarılara imza attığını hatırlatan Vali Erin, “Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz başta olmak üzere şehadete kavuşan tüm güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olanlara sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür diliyorum” diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve beraberindekiler, Vali Erin’e çiçek takdim ederek kabulünden dolayı teşekkür etti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
hafif yağmur
banner493