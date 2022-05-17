İyilik merkezi onlarca ailenin yüzünü güldürdü

Eyyübiye ilçesi genelinde yardıma muhtaç vatandaşlara destek olarak ihtiyaçlarını gidermeye devam eden Eyyübiye Belediyesi, son bir ay içerisinde onlarca ailenin daha yüzünü güldürdü.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı iyilik merkezi tarafından, muhtaçlık kriterleri çerçevesinde belirlenen onlarca aileye buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak ve televizyon verildi. Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un özel önem verdiği iyilik merkezi faaliyetleriyle son bir ayda 8 çamaşır makinesi, 4 buzdolabı, 5 set üstü ocak ile 4 adet televizyon ailelere teslim edildi. İhtiyaçları olduğu halde temin edemedikleri beyaz eşyalara kavuşan aileler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve İyilik Merkezi çalışanlarına teşekkür ettiler. İyilik Merkezi’nin faaliyetlerini sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Mehmet Kuş, “Ailelerimizin ve çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye bedel. İhtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya, taleplerini imkânlar çerçevesinde karşılamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da dar gelirli ve yardıma muhtaç aile sayısının en fazla olduğu ilçe olan Eyyübiye’de, belediye tarafından desteklenecek aileler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü komisyonu tarafından tespit ediliyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik Ramazan aylarında gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımı, beyaz eşya yardımı ve kira desteği veriliyor. Engelli vatandaşların tekerlekli ve akülü sandalye talepleri de imkanlar ölçüsünde karşılanıyor.