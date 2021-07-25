İtfaiye personeline ilk yardım eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik “Temel İlkyardım Eğitimi” programı düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kaza, yangın ve doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapan arama-kurtarma ekiplerinin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla itfaiye ekiplerine ilkyardım eğitimi veriyor. Kızılay ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ilkyardım eğitimlerinde itfaiye personele kaza, yangın, göçük, köpek ısırması veya akrep sokması gibi durumlarda ilkyardımın nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitimler verildi.

Teorik olarak başlayan eğitimler uygulamalı olarak devam etti. İtfaiyecilere kazazedeye ve afetzedeye nasıl müdahale edeceklerinin tüm incelikleri anlatılarak olay sırasında yapılacak ilk müdahalenin hayati önem taşıdığının altı çizildi.

Eğitimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Türk Kızılay Şanlıurfa Şubesi İlk Yardım Müdürü İmam Bakır Küçük, verilen eğitimlerle bilgisi olan itfaiye personelinin bu bilgileri tazeleyeceklerini bilgisi olmayanların da anlatılan teknikleri öğrenerek kazazedeye bilinçli bir şekilde müdahale edebileceklerini ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli de kendilerine verilen eğitimlerden faydalandıklarını belirterek yaşanabilecek her türlü kaza, yaralanma, yangın gibi olaylarda yaralı vatandaşların, imdadına daha bilinçli bir şekilde koşabileceklerini aktardılar.