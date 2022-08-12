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İstanbul’da aranan hırsız kardeşler Şanlıurfa’da yakalandı

İstanbul’da gerçekleştirdikleri hırsızlıklar nedeniyle mahkeme tarafından 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan yabancı uyruklu çocuk yaştaki iki kardeş, polis tarafından Şanlıurfa’da yakalandı.

ŞANLIURFA 12.08.2022, 23:00
İstanbul’da aranan hırsız kardeşler Şanlıurfa’da yakalandı

İstanbul’da gerçekleştirdikleri hırsızlıklar nedeniyle mahkeme tarafından 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan yabancı uyruklu çocuk yaştaki iki kardeş, polis tarafından Şanlıurfa’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da gerçekleştirdikleri hırsızlıklar nedeniyle Asliye Ceza İlamat Masası ve İstanbul 2’nci Çocuk Mahkemesi tarafından 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve her yerde aranan Aısha ve Ayat S. isimli çocuk yaştaki 2 yabancı uyruklu kardeş, Şanlıurfa’da yakalandı.

Gözaltına alınan kardeşler emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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