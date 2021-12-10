İşçinin kopan eli Şanlıurfa’da yerine dikildi

Mardin’de fabrika işçinin kopan eli, Şanlıurfa’da yerine dikildi.

Mardin’de bir fabrikada işçi olarak çalışan 32 yaşındaki Hüseyin Asan, iş yerinde çalıştığı makinenin temizliğini yaptığı esnada elini kaptırdı.

112 Acil Servis ekibince kopan eliyle birlikte Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Asan, acil servisteki müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Asan’ın kopan eli, 5 saatlik operasyonla el cerrahi uzmanı Numan Atılgan ve Plastik Cerrahi Uzmanı Kadir Çiçek tarafından yerine dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Numan Atılgan, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirterek, "Ameliyatın 12. gününde damar ve kan dolaşım problemi olmayan, hafif düzeyde de olsa hareket edebilen bir uzva sahibiz. Bundan sonraki tedavi süreci ise dokuların tam iyileşme göstermesinin ardından yoğun rehabilitasyon programıyla kaybolan işlevlerin bir kısmının en azından geri kazanılması yönünde olacak. Hastanemizin güçlü alt yapısıyla bölgede bu tür ameliyatları başarıyla yapan bir ekibe sahibiz" dedi.

Ameliyatla uzuv kaybından kurtulan ve sağlığına kavuşan Hüseyin Asan da ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.