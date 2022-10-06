İkiz Mahallesinde üst yapı çalışmalarını tamamlandı

Bozova Belediyesi tarafından tüm mahallelere eşit hizmet anlayışı ile stabilize yol çalışmaları başta olmak üzere temizlik, ilaçlama, mahalle içi parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, göreve geldiği günden bu yana onlarca mahallede, parke ve bordur çalışması için talimat verdi. Aksoy, son olarak kırsal İkiz mahallesinde, kısa süre önce yapımına başlanan parke ve bordür taşı döşeme işi tamamlandı. İkiz Mahallesinde tamamlanan parke taşı ve bordur taşı döşeme çalışmaları ile ilgili olarak yazılı bir açıklamada Aksoy, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tüm kırsal mahallelere eşit hizmet anlayışı ile hizmetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. İkiz Mahallemizde başlattığımız üst yapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamladık. İkiz Mahallemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.