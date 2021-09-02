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İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

ŞANLIURFA 02.09.2021, 14:48
İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi, Tatlıses Sokakta meydana geldi. Plakasız olan iki motosiklet çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan 2 sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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