banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Twitter'ın Türkiye temsilcisi kim?
Twitter'ın Türkiye temsilcisi kim?

İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan patates ve soğanlar kapıda teslim ediliyor

Üreticiden alınarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan patates ve kuru soğanların dağıtımı devam ediyor.

ŞANLIURFA 23.04.2021, 17:46
1
İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan patates ve soğanlar kapıda teslim ediliyor

Üreticiden alınarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan patates ve kuru soğanların dağıtımı devam ediyor.

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde de dağıtımlarına devam eden vakıf personelleri eski Urfa diye tabir edilen bölgede araç girmeyen dar sokaklardaki evlere yardımları el arabalarıyla ulaştırdı. Sokaklardaki hane sayısı tespit edildikten sonra araçlarla getirilerek sokak başına indirilen çuvallar, daha sonra vakıf personelleri tarafından el arabalarıyla evlere taşındı.

Kimsenin sokağa çıkmamasını isteyen vakıf yetkilileri, yardımların evlere kadar ulaştırıldığını kaydetti.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık