İHA muhabirinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Şanlıurfa Muhabiri Ahmet Kolsuz, Melek Özkan ile dünya evine girdi. Kolsuz, en mutlu gününde eşine mikrofon uzatarak “Evet” cevabını aldı.

İhlas Haber Ajansı Şanlıurfa Muhabiri Ahmet Kolsuz, Melek Özkan ile dünya evine girdi. Karaköprü Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen nikah törenine Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Ömer Dodanlı ile basın mensupları katıldı.

En mutlu gününde eşine mikrofon uzattı

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Kolsuz, en mutlu gününde eşi Melek Özkan’a mikrofon uzatarak “Evet” cevabını aldı. Şahitler huzurunda defteri imzalayan çiftin evlilik cüzdanını ise Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak verdi. Gülebak, çifte mutluluklar dileyerek aile cüzdanını geline verdi. Nikah töreninde mikrofonu alan basın mensuplarından Rauf Maltaş, gelinden meslektaşlarını kendilerinin sevdiği gibi sevmesini istedi.

Törenin ardından çiftin yakınları ile basın mensupları, gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektirdi.