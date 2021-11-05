Hurda ve atık toplayıcılar kayıt altına alındı

Şanlıurfa Valiliğinin 27 Eylül 2021 tarihli “İl Mülki Hudutları Dahilinde Hurda ve Atık Malzeme Toplayıcılarla İlgili Uyulacak Esaslara Dair Karar”ına istinaden, merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçe belediyeleri sınırlarında hurda ve atık toplayanlar kayıt altına alındı.

İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, asayişin, kamu esenliğinin, halk sağlığının ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, hurda ve atık malzeme toplayıcıların düzenli, kayıtlı ve belirli bir düzende çalışmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılmasını esas alan valilik kararı, ilçe belediyeleri tarafından hayata geçirildi. Hurda ve atık toplamak için izin başvurusu kabul edilenlerin kimlik bilgileri kayıt altına alınarak, belediye başkanlıkları tarafından ücretsiz olarak yaka kartı ile uzaktan görünürlüğü artıracak tek tip ve renkte reflektörlü yelekler verildi. Ön ve arka kısmında numara ile ilçenin ismi bulunan yelekler ve yaka kartları, sadece izin verilen kişi tarafından kullanılabilecek. Yapılan düzenlemeye göre, hurda ve atık kağıt toplamak amacı ile faaliyet izni verilen şahıslar 01 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında 08.00-20.00 saatleri arasında, 01 Ekim ile 31 Mart tarihleri arasında ise 08.00-18.00 saatleri arasında çalışacaklar. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanarak alınan karara göre, hurda ve atık malzeme toplama faaliyetinde bulunacak şahıslar, belediye zabıta müdürlüklerine başvurarak gerekli izinleri alacaklar. İzin verilen şahısların kimlik bilgileri kayıt altına alınarak, ilçe emniyet müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ile güncel olarak paylaşılacak. Hurda ve atık malzeme toplayanlar, sadece izin aldıkları belediye hudutlarında faaliyette bulunabilecek. Kendilerine imzalatılan şartnameye aykırı şekilde faaliyette bulunan kişi veya işletmeler, 3 kez idari işleme muhatap olduğu takdirde faaliyetine son verilecek, hurda ve atık toplamalarına izin verilmeyecek.