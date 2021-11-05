banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Eminevim'de üst düzey atama
Eminevim'de üst düzey atama
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91

Hurda ve atık toplayıcılar kayıt altına alındı

Şanlıurfa Valiliğinin 27 Eylül 2021 tarihli “İl Mülki Hudutları Dahilinde Hurda ve Atık Malzeme Toplayıcılarla İlgili Uyulacak Esaslara Dair Karar”ına istinaden, merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçe belediyeleri sınırlarında hurda ve atık toplayanlar kayıt altına alındı.

ŞANLIURFA 05.11.2021, 16:24
Hurda ve atık toplayıcılar kayıt altına alındı

Şanlıurfa Valiliğinin 27 Eylül 2021 tarihli “İl Mülki Hudutları Dahilinde Hurda ve Atık Malzeme Toplayıcılarla İlgili Uyulacak Esaslara Dair Karar”ına istinaden, merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçe belediyeleri sınırlarında hurda ve atık toplayanlar kayıt altına alındı.

İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, asayişin, kamu esenliğinin, halk sağlığının ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, hurda ve atık malzeme toplayıcıların düzenli, kayıtlı ve belirli bir düzende çalışmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılmasını esas alan valilik kararı, ilçe belediyeleri tarafından hayata geçirildi. Hurda ve atık toplamak için izin başvurusu kabul edilenlerin kimlik bilgileri kayıt altına alınarak, belediye başkanlıkları tarafından ücretsiz olarak yaka kartı ile uzaktan görünürlüğü artıracak tek tip ve renkte reflektörlü yelekler verildi. Ön ve arka kısmında numara ile ilçenin ismi bulunan yelekler ve yaka kartları, sadece izin verilen kişi tarafından kullanılabilecek. Yapılan düzenlemeye göre, hurda ve atık kağıt toplamak amacı ile faaliyet izni verilen şahıslar 01 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında 08.00-20.00 saatleri arasında, 01 Ekim ile 31 Mart tarihleri arasında ise 08.00-18.00 saatleri arasında çalışacaklar. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanarak alınan karara göre, hurda ve atık malzeme toplama faaliyetinde bulunacak şahıslar, belediye zabıta müdürlüklerine başvurarak gerekli izinleri alacaklar. İzin verilen şahısların kimlik bilgileri kayıt altına alınarak, ilçe emniyet müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ile güncel olarak paylaşılacak. Hurda ve atık malzeme toplayanlar, sadece izin aldıkları belediye hudutlarında faaliyette bulunabilecek. Kendilerine imzalatılan şartnameye aykırı şekilde faaliyette bulunan kişi veya işletmeler, 3 kez idari işleme muhatap olduğu takdirde faaliyetine son verilecek, hurda ve atık toplamalarına izin verilmeyecek.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6