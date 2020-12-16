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HRÜ’de Mevlid-i Nebi sempozyumu

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde aralıksız olarak her yıl yapılan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumunun 14.’sü düzenlendi.

ŞANLIURFA 16.12.2020, 15:32
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HRÜ’de Mevlid-i Nebi sempozyumu

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde aralıksız olarak her yıl yapılan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumunun 14.’sü düzenlendi.

Zoom programı üzerinden yapılan ve Harran İlahiyat Fakültesinin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan ‘İslam ve Çocuk’ temalı sempozyumda, 12 oturumda yurtiçi ve yurtdışından birçok akademisyen ve bilim adamı tebliğlerini sundular. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Haşim Aksu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sempozyumda, düzenleme kurulu başkan yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Gündüz ve sempozyum düzenleme kurulu başkanı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar birer açış konuşması gerçekleştirdiler.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar, “Yaşadığımız pandemi şartlarına rağmen böyle bir programın yapılıyor olması takdire şayandır. İlahiyat Fakültesi ailesi olarak bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz (sav) bizim rehberimiz, rol modelimiz, prototipimiz, üsve-i hasenemiz, Yaşayan canlı Kur’an’ımız, dünya ve ahiretimizin huzur kaynağıdır. O’nun her bir sünneti, her bir hadis-i şerifi yolumuzu aydınlatan birer fener gibidir. Bugün başta Ümmet coğrafyası olmak üzere bütün insanlık, O’nun getirdiği ilkelerden, huzur ikliminden uzaklaştığı için, dünya daha yaşanmaz bir hâl almış durumdadır. Savaşlar, zulümler, kan ve göz yaşı insanlığın nasıl da bir uçuruma doğru gittiğinin göstergesidir. Bir tavuk kanının bir Müslüman kanından daha değerli olduğu bir durum yaşıyoruz adetâ. Bu bağlamda, Günümüz Müslümanları olarak bu durumun muhasebesini iyi yapmalı ve sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmek için bir cihat ruhu ile çalışmak zorundayız. Bizler bazen suyun içindeki balık misali sahip olduklarımızın kıymetini, değerini unutabiliyoruz. Elimizde Kur’an gibi, Hz. Peygamber (sav) gibi Rehberimiz varken neyin sıkıntısını yaşayacağız? Yeter ki biz bu iki kılavuzumuza uyalım, onları hayatımıza hayat yapalım, çözülemeyecek hiçbir meselemiz olmayacak Allah’ın izniyle. Bu seneki sempozyum konumuzun "İslam ve Çocuk" olarak belirlenmiş olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz, onları en iyi şekilde yetiştirmek isteriz ama o konuda da çok arızaların olduğunu da görmekteyiz. Bu bağlamda Kur’an ve Hz. Peygamber rehberliğinde nasıl çocuk yetiştirmemiz gerektiğini, onlarla nasıl iletişim kurmamız gerektiğini bugün buradaki birbirinden değerli tebliğlerde bulacağız inşallah.

Ben burada Sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını dilerken, bu sempozyumun bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Sayın Rektörüme, Fakültemizin birbirinden değerli ailesine, hassaten Doç.Dr. Ahmet Gündüz hocama, çok kıymetli araştırma görevlisi arkadaşlarıma ve tabi ki birbirinden kıymetli tebliğleriyle sempozyumumuza destek olan Ülkemizin her köşesinden, yurt dışından katılım gösteren Kıymetli Akademisyen Hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kuran ve Sünnette Çocuğun Yeri, İslam Hukukunda Çocuk, Siyerde Çocuk, Çocuklarda Din Eğitimi, Sosyal Hayat ve Çocuk, Çocuk Sanat ve Ahlak oturumlarının Türkçe dilinde yapıldığı sempozyumda ayrıca Lübnan, Irak, Marakeş, Kuveyt ve Cezayirden akademisyenlerin katıldığı Arapça otumlar da gerçekleştirildi.

İki gün süren ve canlı olarak yayınlandığı YouTube’de oldukça izlenme oranına ulaşan sempozyum, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin ve Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ekinci tarafından değerlendirme oturumuyla sona erdi.
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