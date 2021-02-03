HRÜ’de en iyi yönetmene ödül

Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Modar Alnajem “Yalnız Değilim” adlı kısa filmi ile en iyi görüntü yönetmeni ödülünü kazandı.

Best İstanbul Film Festivali tarafından ödüle layık görülen film, Suriye’deki iç savaşta sevdiklerini ve hayallerini kaybeden Badminton şampiyonu bir gencin hüzünlü ama umut veren hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

Filmin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yapan Modar Alnajem, Yalnız Değilim filmini kendini çok etkileyen gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkarak çektiğini belirterek, "İnsan ancak kendini derinden etkileyen bir hikâyeyi etkili bir şekilde aktarabiliyor. Filmin hem yazım hem çekim aşaması çok uzun ve yorucuydu. Ancak sonunda en iyi görüntü yönetmeni ödülüne layık görülmem tüm yorgunluğumu unutturdu. Çok mutluyum. Bu ödülü almamda emeği geçen Harran Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölüm hocalarıma çok teşekkür etmek isterim” diye konuştu.