HRÜ’de bilgilendirme toplantısı gerçekleşti

Harran Üniversitesi Erasmus Program Koordinatörlüğü, Erasmus Günleri kapsamında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Harüzem) tarafından tam teşekküllü olarak uzaktan eğitim için hazırlanan ve tüm akademik personellerin kullanımına sunulan stüdyosunda yapılan program, tüm Avrupa Üniversitelerinde aynı anda gerçekleşti. Erasmus Günleri kapsamında, dünyanın farklı üniversitelerinde aynı anda zoom üzerinden katılımla gerçekleşti. Harran Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Fred Barış Ernst öğrencilere, Erasmus Hareketliliği ve Avrupa Üniversitelerinde öğrenim konusunda oldukça önemli tavsiyelerde bulundu. Erasmus Program Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hamit Çiftçi, Erasmus öğrenci öğrenim ve stajları hakkında sunum yaparak, Erasmus öğrenci hareketliliği konusunda öğrencilere detaylı bilgiler verdi. Öğretim Görevlisi Dilek Can ise, Almanya’da Erasmus Hareketliliği ve Alman Üniversiteleri hakkında sunum yaparak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Programda ayrıca, Harran Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu Avrupa üniversitelerinden bazılarının tanıtım videoları, katılım gösteren öğrencilere gösterildi. Zoom programı üzerinden öğrencilere soru sorma imkanı da tanınan programda, Erasmus öğretim üyeleri tarafından sorular detaylı şekilde cevaplandı. Programın son bölümünde ise Dr. Öğretim Üyesi Hakan Gülerce öğrencilere Erasmus+ Gençlik Projeleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Erasmus programı, Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programıdır. Lisans öğrencilerine yönelik yurtdışı eğitim ve staj imkanlarına ek olarak, master ve doktora seviyeleri ile öğretim üyeleri için de projeler içermektedir.