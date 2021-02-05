HRÜ Hayvan Hastanesi ruhsatını aldı

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin ruhsat başvuru süreci Tarım ve Orman Bakanlığı’nca sonuçlandırıldı.

Hayvan Hastanesinin ruhsatlandırılarak resmi bir kimlik ve misyon kazanmasının sadece Şanlıurfa’ya değil aynı zamanda bölgeye hizmet verecek eğitim-araştırma yönlü hayvan hastanesi olması yönünde büyük önem taşıdığını belirten Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Denek; “Bu gelişme şehrimizin hayvancılıktaki potansiyelini hem teknik hem de bilimsel açıdan geliştirecektir. Veteriner Fakültesi olarak bölgemizde hayvan sağlığıyla ilgili ciddi bir hizmet verecek olmanın yanı sıra fakülte öğrencilerimiz için de son derece iyi bir uygulama alanı ve staj alanı oluşturması yönüyle de fayda sağlayacaktır.

Hastane bünyesinde ameliyatların yapıldığı 1 operasyon salonu, 1 görüntüleme (Radyoloji) ünitesi, 3 büyük hayvan muayene salonu, 3 küçük hayvan/pet (kedi, köpek, süs hayvanı) muayene salonu, 1 rutin biyokimya laboratuvarı ve hocaların kullanacakları ofisler bulunmakta. Hastanemizde klinik bilimler alanında uzman 9 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi ve çok sayıda doktora ve yüksek lisans öğrencisi görevlerini sürdürmektedir.

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, şehrin hayvancılık faaliyetlerine katkılar sunmak adına çalışmalar yapmaya, teknik, altyapı ve donanım olarak kendini geliştirmeye devam edecektedir. Hastanemizin daha modern bir hizmet olarak hizmete kazandırılmasında emeği geçen Harran Üniversitesi yöneticilerimize desteklerinden ötürü teşekkür ederiz” diye konuştu.