Hilvanlı çocuklar ilk defa tribünde maç izledi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde okuyan çocuklar, hayatlarında ilk defa tribünde maç izlemenin heyecanını yaşadı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde lisede okuyan öğrenciler, Kaymakam Coşkun Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş’in girişimleriyle hayatlarında ilk defa bir maçı tribünden izledi. 11 Nisan Stadyumunda oynanan Şanlıurfaspor- Arnavutköyspor maçına izleyen Hilvan Anadolu Lisesi öğrencilerine Kaymakam Coşkun Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ile birlikte Vali Salih Ayhan da eşlik etti. Maçın 90 dakikasını büyük bir heyecanla izleyen öğrenciler, Şanlıurfaspor’un ataklarında yerinde duramadı. Öğrencilerin yanı sıra Vali Salih Ayhan, Kaymakam Coşkun Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş de her atakta ayağa kalkarak büyük bir heyecan yaşadı. Öğrenciler, beraberlikle sonuçlanan maçın ardından kendilerine bu imkanı sağlayan Kaymakam Coşkun Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş’e teşekkür etti.