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Hilvan’da çelik hasırlı beton yol çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

ŞANLIURFA 01.10.2021, 13:42
Hilvan’da çelik hasırlı beton yol çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bir taraftan 13 ilçede sathi kaplama asfalt çalışmaları program dâhilinde sürdürülürken bir taraftan da belirlenen grup yollarında çelik hasırlı uzun ömürlü beton yolları Şanlıurfa halkının hizmetine sunuyor. Hilvan ilçesinde önemli bir grup yolu olan kırsal mahalle yollarını birbirine bağlayan Gölcük, Gölebakan güzergâhında hummalı bir çalışma başlatan ekipler çelik hasırlı, uzun ömürlü ve dayanıklı olan beton yol uygulamasını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, güzergahlar belirli bir program dâhilinde konforlu bir yapıya kavuşturulurken vatandaşlara da standardı yüksek, rahat ulaşımın kapıları açılıyor.

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