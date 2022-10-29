Hilvan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin 99’uncu yılı Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Kutlama programına Hilvan İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan , Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Cumhuriyet Savcısı Hacer Veziroğlu ve ilçe protokolünün yanı sıra öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hükümet konağı önünde düzenlenen tebrikat töreni ile başladı. Tebrikat töreninin ardından kutlamalar 15 Temmuz Demokrasi Meydanında devam etti. Hilvan İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan’ın vatandaşlar ile öğrencilerin bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasından sonra program, Hilvan İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Kaymakam Doğan, yapmış olduğu konuşmada Cumhuriyetin bedeli ağır ödenerek kurulmuş milli mücadelenin bir eseri olduğunu, bu eserin her bir satırının kahramanlıklarla her bir sayfasının fedakarlıkla dolu olduğunu belirterek cumhuriyeti koruyup kollama görevini en iyi şekilde yerine getirmek için var gücüyle çalışacaklarını dile getirdi. Hilvanlı öğrencilerin Cumhuriyet Bayramına ilişkin şiirler okudukları programda ayrıca Türkiye’m adlı müzikal gösterisi ve 29 Ekim Oratoryosu yer aldı. Kutlama programında halk oyunları gösterisi ve müzik öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi yer aldı. Hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdiminin de yapıldığı program tören geçişi ile sona erdi.