Her gün binlerce depremzedeye sıcak yemek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. İl genelinde depremin ilk gününden bu yana organize bir şekilde vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin barınma, yeme içme ve temel ihtiyaçlarını ön planda tutuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla belediyeye bağlı sosyal tesisler, fuar merkezi, gençlik merkezleri, kadın destek merkezleri depremzedeler için açılarak oluşturulan güvenli alanlarda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Halk ekmek fabrikasında üretilen 400 bin ekmek ihtiyaç sahibi vatandaşlara, depremzedelere, aşevlerine ulaştırılarak ekmeğe ulaşım kolaylaştırılırken depremin meydana geldiği günden bu yana kesintisiz sıcak çorba, kumanya, sıcak yemek ikramları da devam ediyor. Şanlıurfa genelinde uygun olan noktalarda AFAD koordinesinde kurulan çadırlarda kalan vatandaşların da sürekli yanında olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların su, battaniye, ısıtıcının yanında bebekler için bez mama ve ıslak mendil gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Her gün düzenli olarak çadırlarda kalan aileleri ziyaret eden Büyükşehir ekipleri vatandaşların bir talebinin, eksiğinin olup olmadığı sorularak varsa eksiklerin giderilmesi sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca mobil mutfak ekibiyle sıcak yemek yaparak binlerce depremzedeye ikram ediyor. AFAD çadırlarını ziyaret eden Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kestop ilk günden bu yana sahada olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve tüm paydaş kurumlara, kurum amirlerine ve gönüllülere teşekkür etti.