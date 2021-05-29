banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Hem meslek öğreniyor hem de sınavlara hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi tarafından açılan kurslarda gençler hem meslek öğreniyor hem de hayallerindeki üniversiteleri kazanmak için sınavlara hazırlanıyor.

ŞANLIURFA 29.05.2021, 16:34
Hem meslek öğreniyor hem de sınavlara hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi tarafından açılan kurslarda gençler hem meslek öğreniyor hem de hayallerindeki üniversiteleri kazanmak için sınavlara hazırlanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde, gençler Covid-19 tedbirleri kapsamında açılan kurslara katılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eğitim faaliyetlerine verdiği önemin işareti olan üniversite hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, hayallerindeki üniversiteleri kazanmak için ders anlatımlarını dinlerken, boş vakitlerinde de çalışma salonlarında etüt yapıyor. Merkezde açılan kurslardan olan Bilgisayar Kursu da, gençlerin meslek öğrenmesine yardımcı oluyor. Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere de, MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikası veriliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kurslara kayıtların devam ettiğinin altını çizerek, vatandaşların kurslarla ilgili detaylı bilgi için 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayabileceği ifade edildi.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu