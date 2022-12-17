Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde pikabın çarptığı helezonun altında kalan işçi yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Siverek buğday pazarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre buğday pazarında helezon ile işçilik yapan ismi öğrenilemeyen bir işçi çalıştığı sırada oradan geçen bir pikap helezona çarptı, yüzlerce kilo ağırlıktaki helezon işçinin üzerine düştü. Kazayı gören diğer vatandaşlar yaralı işçiyi helezonun altından kurtarırken, olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Yaralı işçi ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay sonrası kaçan pikap sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.