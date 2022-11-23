HDP’li vekillerin Ayn-El Arap yürüyüşüne izin çıkmadı

HDP’li vekillerin Suriye’nin Ayn-El Arap kentinin sınırında Pençe Kılıç Harekatı’na karşı gerçekleştirmek istedikleri yürüyüşe izin verilmedi. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine giden vekiller, polis ve askerlerin barikatına takıldı.

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekatı’nı durdurmasını isteyen HDP Şanlıurfa milletvekilleri, Suruç ilçesinde bir yürüyüş düzenlemek istedi. Araçlarla ilçeye giden vekiller, kırsal Aligör Mahallesi girişinde polis ve jandarma barikatı ile karşılaştı. Araçtan inen milletvekillerinden Ayşe Sürücü, güvenlik güçlerinden yolu açmalarını istedi. Jandarma görevlileri de açık alanda yürüyüş ya da basın açıklaması yapılmasının il genelinde yasak olduğunu hatırlatarak, ilçeye girişlerine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Vekillerin bekleyişi sürüyor

Güvenlik güçlerini ikna edemeyen milletvekilleri, araçlarını durdurup Aligör Mahallesi girişinde beklemeye başladı. Milletvekillerinin bekleyişi yaklaşık 2 saattir devam ediyor.

Vatandaşlar mağdur edilmedi

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede vatandaşların mağdur olmaması için alternatif güzergahlar belirlendi. O yollara yönlendirilen vatandaşlar, araçlarının aranması ve kimliklerinin sorgulanmasının ardından ilçeye giriş çıkış yapabildi.

Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı’nda şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı. Harekatta 254 terörist etkisiz hale getirildi.