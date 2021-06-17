Harran’da imar değişikliği kabul edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında imar ve bayındırlık komisyonu tarafından araştırılarak meclis gündemine sunulan Harran ilçesinde imar değişikliğini içeren madde meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı üçüncü birleşim meclis toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan ve Şanlıurfa için son derece önem arz eden konulardan biri olan Harran ilçesinde imar değişikliğini içeren madde imar ve bayındırlık komisyonu tarafından araştırılarak meclis gündemine sunuldu. Harran ilçesinde imar değişikliğini içeren madde meclis üyelerinin oy çoğunluğuyla kabul edildi.

“Meclisimizde millete hizmeti gözeterek kararlar almaktayız”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Harran ilçesinde imar değişikliğini içeren gündem maddesi ile ilgili söz alarak, “Önemli bir kararı meclisimize getirmiş bulunmaktayız. Şanlıurfa’mızın önemli ilçelerinden biri olan Harran ilçemizi imar konusu ile ilgili AK Parti grubu olarak komisyonumuzun yapmış olduğu özverili çalışmalar sonucunda bir karara varmış bulunmaktayız. Meclisimizde oylamaya sunulan konularda millete hizmeti gözeterek kararlar almaktayız. Ak Parti gurubu olarak Harran ilçemiz ile ilgili yaklaşımımız da aynı yöndedir. Burada alınan kararın Harran halkına ve Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Harran ilçemizin imarını onaylamış oldu”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan toplantının ardından yaptığı değerlendirmelerde, “Büyükşehir belediyemiz toplantılarını yapmaya devam ediyor. Dün ve bugün imar komisyonundan gelen konuları tartıştık. Meclisimizde alınan bütün kararlar çok önemlidir. Ancak bugün alınan çok önemli bir karar var Harran ilçemizle ilgili. Daha önce mahkeme kararıyla imar durumu iptal edilmiş olan Harran ilçemizin imarı ile ilgili iki üç aydır çok yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Meclisimiz özellikle Harran’ın 1. dereceden, 2. dereceden ve 3. dereceden sit alanlarıyla ilgili ve mevcut hali hazırı da işleyecek şekilde bir imar çalışması yaptı. Komisyon üyelerinin de çok ciddi gayretleri oldu. Müzakeresini de meclisimizde gerçekleştirdik. Meclisimiz bugün itibariyle Harran ilçemizin imarını onaylamış oldu. Tüm Harranlılara Harran ilçemize ve Şanlıurfa’ya hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.