Harran YÖS Sınavı uluslararası öğrencilerin umudu oluyor

Harran Üniversitesinde yabancı öğrenci sınavının ilki 27 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

Nitelikli ve ülke çeşitliliği olan uluslararası öğrenci sayısının arttırılması ve öğrenci seçimini yapmak amacıyla Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ön lisans ve lisans seviyelerindeki programlara yerleşmek için yabancı uyruklu öğrencilere yönelik sınav gerçekleştirilecek. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç dilde hazırlanan sınavın, eş zamanlı olarak yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 20 merkezde yapılması hedefleniyor. Harran Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınav (Harran YÖS) sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye’de bulunan 80’in üzerinde devlet ve vakıf üniversitelerine kayıt yapma hakkı kazanabilecekler. ÖSYM standartlarına göre hazırlanan ve halen kayıtların devam ettiği sınava her yıl on binden fazla yabancı uyruklu öğrenci başvuruyor. Üniversiteler arasında en çok adayın katıldığı sınav olma özelliği taşıyan Harran YÖS sınavı, soruların hazırlanmasından, sınavın organizasyonu, gerçekleştirilmesi ve ölçme-değerlendirilmesine kadar tüm aşamaları, Harran Üniversitesi akademisyenleri tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.