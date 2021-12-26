Harran Üniversitesi yerli İHA üretecek

Harran Üniversitesi öğrencileri, akıllı tarımda kullanılması için Sürü İlaçlama, Gübreleme ve Görüntüleme özelliği de bulunan yerli insansız hava aracı üretecek. Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan 5 öğretim elemanın danışmanlığında yapılacak İHA’ların yazılım, tasarım ve imalatı tamamen öğrencilerin kendilerine ait olacak.

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa’nın tarım potansiyelinin etkili ve verimli kullanılması için Dijital Tarım Teknolojilerinin geliştirilmesine desteklerini arttırarak devam ediyor. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları öncülüğünde Makine Mühendisliği Bölümünde kurulan İHA laboratuvarında, Sürü İlaçlama, Gübreleme ve Görüntüleme Timi projesi ile ürünlere zarar vermeden ilaçlama ve sıvı gübreleme işlemi yapılacak. Ayrıca bitki sağlığı kontrolü ve rekolte tahmini yapabilen sürü İHA timleri üretilecek.

Üretilen araçlar 16-25 kilogram ağırlığındaki faydalı yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlanması planlanıyor. Bunun yanında faydalı yük kapasitesi arazi durumuna göre arttırılıp azaltılabilecek. Havada kalma süresi 20-25 dakika olacak şekilde ayarlanan İnsansız Hava Araçlarıyla saatte 5’li sürü halinde çalışma ile 150 dekar alan ilaçlanabilecek. Ayrıca multispektral kameralar ile havadan görüntüler alınıp arazinin durumu incelenip mahsuller izlenebilecek.

Harran Üniversitesinden dijital tarım teknolojilerine büyük destek

Aynı zamanda üretilen İHA’ların yüksek görüntü işleme teknolojisi sayesinde bitkilerdeki böcek ve benzeri zararlıları erken tespit ederek ürün kayıplarına karşı önlem alınması sağlanacak. Önemli bir kısmı yerli olarak geliştirilen yazılım ve algoritmalar kullanılarak hazırlanacak sürü İHA timi, Dijital Tarım Teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunacak.

Projenin geliştirilmesinde ve yürütülmesinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer, Proje yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Özen, Doç. Dr. İsmail Hilali, araştırmacılar Arş. Gör. Abuzer Açıkgöz, Arş. Gör. Gökhan Demircan, Maksut İnce ve Makine, Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri yer alacak.