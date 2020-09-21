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Harran Üniversitesi tarıma yön vermeye devam ediyor

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TARIMA YÖN VERMEYE DEVAM EDİYOR

ŞANLIURFA 21.09.2020, 17:27
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Harran Üniversitesi tarıma yön vermeye devam ediyor

Harran Üniversitesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ana projesi kapsamında “Dijital Sensör ve Füzyon Merkezi Destekli Tarımsal Üretimle Kaynak Verimliliğinin Arttırılması” protokolü imzalandı.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz’ün imzaladığı protokol, Osmanbey Yerleşkesi Rektörlük makamında gerçekleşti.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şenbayram koordinatörlüğünde yürütülecek projede çiftçilere akıllı tarım sistemleri kullandırılarak sulama zamanı ve gübre miktarının belirlenmesi yaygınlaştırılacak.

İmza töreninde Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Dr. Nusret Mutlu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürü Hasan Kılıç’da hazır bulundular.

İmzalanan protokol ile GAP bölgesinde akıllı tarım sistemleri kullanılmasıyla su ve gübre tasarrufu amaçlanıyor. Verim odaklı bu sistemin sonuçları ise Üniversite ve GAP İdaresi iş birliğinde sahada çiftçilere uygulamalı olarak anlatılacak.

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