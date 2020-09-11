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Harran Üniversite Hastanesi psikiyatride de iddialı

HARRAN ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİDE DE İDDİALI

ŞANLIURFA 11.09.2020, 09:59
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Harran Üniversite Hastanesi psikiyatride de iddialı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Şanlıurfa’da açık olan tek yataklı servis olarak bölgeye önemli hizmetler vermeye devam ediyor.

Pandemi sürecinde Doç. Dr. Mehmet Asoğlu Başkanlığında, Şanlıurfa halkına hizmet vermeye devam eden Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Şanlıurfa’yı sevk veren değil, bölgeden sevk alan bir şehir konumuna getirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Mehmet Asoğlu, Harran Üniversitesi Hastanesi psikiyatri bölümünde, yılda yaklaşık 12 bin poliklinik hastası ile yataklı serviste 300 hastaya hizmet verdiklerini, ayrıca hastane bünyesinde de yılda 2 bini aşkın konsültasyon hizmeti verdiklerini ifade ederek bölgede psikiyatri alanında söz sahibi olmaya başladıklarını ifade etti.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Asoğlu, 16’sı erişkin ve 4’ü de çocuk psikiyatrisi olmak üzere toplamda 20 klinikle hizmet verdiklerini ifade etti. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi Hamza Ayaydın başkanlığında hizmet vermektedir. Mesai saatleri dışında da hizmet veren Harran Üniversitesi Hastanesi psikiyatri kliniğinde, Şanlıurfa ilinde gerekli ve uygun hastalara ameliyathane şartlarında anestezili EKT (Elektrokonvulsif terapi) uygulamasının yapıldığı tek merkez olarak dikkat çekiyor. Harran Üniversitesi Hastanesi, EKT yapılan tek merkez olması nedeniyle, bölgedeki diğer hastanelerden hasta sevki aldığı bildirildi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güzelçiçek de tüm polikliniklerde olduğu gibi psikiyatri servisinde de başarılı çalışmalar yapıldığını ve bu bölgenin en iyi hastanesi olma yolunda hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

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