Harran büyükşehir belediyesi ile hizmete kavuşuyor

Hava sıcaklıklarının asfalt için elverişli koşullar oluşturduğu Şanlıurfa’da ilçelerde başlattığı asfalt hizmetini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran ilçesinde kırsal grup yollarında alt yapısını tamamladığı yolları sathi asfaltla buluşturuyor.

Kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda daha önceden belirlenen program dâhilinde yollarda asfalt çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan yolları asfaltla buluştururken diğer yandan yol altyapısı yapım çalışmalarını da sürdürüyor.

Meydankapı grup yolunda altyapı ve asfalt çalışmalarını eşzamanlı yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Bozceylan, Hebde, Kayalık, Aydüştü, Yakınyol yollarında asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla kırsal mahallelerde sathi asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ekipleri, yaz sezonunun sonunda asfaltı tamamlanmamış yol kalmaması gece gündüz çalışmaya devam ediyor.