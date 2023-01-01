Halk ekmek fabrikasında seri üretim başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen Halk Ekmek Fabrikasında seri üretime geçildi. Günlük 100 bin ekmek üretim kapasiteli fabrikada üretilen ekmekler büfelerde satışa sunularak vatandaşların sofralarına ulaştırıldı.

Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu Halk Ekmek Fabrikası’nda 1 Ocak 2023 itibariyle seri üretime başladı.

Gece geç saatlere kadar üretilen ekmekler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentin farklı noktalarına yerleştirilen büfelerde satışa sunuldu.

Şanlıurfa’da dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen halk ekmek projesinde deneme üretiminin ardından Başkan Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda seri üretim başladı. BELTUR A.Ş tarafından işletilen Halk Ekmek Fabrikasında tamamen hijyenik şartlarda son teknoloji makinalarla üretilen ekmekler şehrin farklı bölgelerine kurulan büfelerde 2 lira 50 Kuruş’tan satışa sunuldu.

Sabahın erken saatlerinde büfelere getirilen ekmekler vatandaşlar tarafından ilgi gördü poşetlerini halk ekmekle dolduran vatandaşlar aileleriyle kahvaltı yapmak için evlerinin yolunu tuttu. Halk Ekmek uygulamasının hizmete girmesini beklediklerini dile getiren vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e vatandaş odaklı hizmeti kente kazandırdığı için teşekkür ettiler.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplu açılış töreni için geldiği Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek Projesi dahil olmak üzere yatırım ve hizmetlerinden övgüyle bahsederek “Büyükşehir Belediyemiz kendini en güzel şekilde ispat etmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Halk Ekmek almak isteyen vatandaşlar Açıksu Caddesi Şehitlik ilköğretim Okulu arkası, Salih Özcan Bulvarı Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı önü, Akabe 8013. Sokak Emekliler Sitesi önü, Eyyübiye Mahallesi Harran Kapı Caddesi, Sırrın Mahallesi 617. Sokak Sırrın Cami arkası, Maşuk Şehir Sedat Sağır Caddesi, Bahçelievler Ali Şelli Parkı karşısı, Eyyüpnebi Eyyübiye Doktor Cavit Özyeğin ilkokulu arkası, Atatürk Mahallesi Rabia Meydanı ve Şanlıurfa Müze bölgesi Sakıb’ın Köşkü yanında bulunan büfelerden temin edebilecekler.