Haliliye’ye yeni bir eser daha kazandırıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine yeni bir kapalı semt pazarı ve sosyal yardım kompleksi kazandırıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla yapılan tespitlerin ardından hayata geçirilen projeler ilçeye nefes aldırıyor. Bölgelerin eksikliklerine göre yükselen projelerden olan Ahmet Yesevi Kapalı Semt Pazarı ve Sosyal Yardım Kompleksi açılış için gün sayıyor.

İnşaat çalışmaları tamamlanan projeyi beraberinde Şanlıurfa Pazarcılar Dernek Başkanı Mehmet Emin Kızılateş, Başkan Yardımcıları Mehmet Aslan ile Mehmet Erol ve teknik ekiple inceleyen Canpolat, 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Kompleks projesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kapalı semt pazarı ve otopark ile 10 bin kişiye hizmet verecek aşevi, sosyal market ve giyim marketin yer aldığı Ahmet Yesevi Kompleksinin bölgenin ihtiyaçlarına yanıt vereceğini kaydeden Canpolat, kompleks projesinin 4 Kasım Cuma günü açılacağını müjdeledi. Ahmet Yesevi Mahallesi dahil bir çok mahalledeki kronik hale gelmiş birçok sorunu çözmeye devam ettiklerini belirten Canpolat, “Şu anda Ahmet Yesevi Mahallemizdeyiz. Mahallelerimizdeki kronik hale gelmiş birçok sorunu çözmeye devam ediyoruz. Mahallemiz yaklaşık 40 binin üzerinde bir nüfusa sahip. Burada semt pazarı ihtiyacı vardı. Biz de buraya bir Kompleks Tesisi yapalım dedik.. Belediye olarak tüm ekiplerimizle sahada hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Amacımız, Haliliye’deki refah seviyesini yükseltmek. Halkımızın bize göstermiş olduğu ilgiden, teveccühten dolayı şükranlarımızı arz ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Canpolat’ın Ahmet Yesevi Mahallesi için semt pazarı sözü verdiğini ve kısa süre içerisinde bu sözünü yerine getirdiğini ifade eden Şanlıurfa Pazarcılar Dernek Başkanı Mehmet Emin Kızılateş ise, “Başkanımızdan böyle bir hizmeti bekliyorduk. Bize sözünü verdi, kısa sürede sözünü yerine getirdi. Biz de mahalle ve esnafımız adına Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahalleyi çamurdan, güneşten kurtardık. Başkanımız bize iyi bir pazar kazandırdı. İnşallah pazarımızın açılışını yapacağız, pazarımızı burada kuracağız. Haliliye bölgesinde 24 saat çalışan bir Başkanımız var. Hem takipteyiz, hem teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” diye konuştu.