Haliliye’nin yol ağı çalışmalarla genişliyor

Haliliye Belediyesi yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında bir yandan ulaşım ağını genişletmek için yeni yollar açarken, bir yandan da mevcut yollarda düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Program dahilinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda ilçenin yol ağını genişleten Fen İşleri ekipleri, Ertuğrul Gazi Mahallesi‘nde yeni yollar açıyor. Yol açma çalışmalarına merkez ve kırsal ayrımı yapmadan devam eden ekipler, mahalleleri ise kilitli parke taşı ile döşüyor. Devteşti Mahallesinde süren kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını da kısa sürede tamamlayan ekipler, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.