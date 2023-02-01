Haliliyeli sporcular şampiyonaya damga vurdu

Şanlıurfa’da gerçekleşen Türkiye Kick Boks Şampiyonasına damga vuran Haliliye Belediyesporlu gençler, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı ziyaret etti. Sporcuları tebrik eden Başkan Canpolat, gençliğin ve sporcunun yanında olduklarını ifade etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Türkiye Kick Boks Şampiyonasından madalyalarla dönen sporcularla bir araya geldi. 22-29 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında yaklaşık 8 bin sporcu ve 760 kulüp mücadele etti. Genç sporcuların ter döktüğü şampiyonaya Haliliye Belediyespor bünyesinde yetişen gençler damga vurdu. Şampiyonadan 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile dönen sporcular, aldıkları madalyalar ile Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı ziyaret etti. Sporcuları ve hocalarını kabul eden Başkan Mehmet Canpolat, gençleri tebrik ederek, her zaman sporcunun ve gençliğin yanında olduklarını ifade etti.

Haliliye Belediyespor bünyesinde yetişen ve şampiyonadan derece alan sporculardan Emrah Yaşar büyükler kategorisinde 86 kiloda Türkiye 1’incisi, Faysal Sılıv büyükler kategorisinde 54 kiloda Türkiye 1’incisi, Mevlana Altuntaş büyükler kategorisinde 71 kiloda Türkiye 1’incisi, Mehmet Eriş gençler kategorisinde 63 buçuk kiloda Türkiye 1’incisi, Fatma Nursev Akaltun gençler kategorisinde 70 kiloda Türkiye 2’ncisi, Muhittin Akaltun gençler kategorisinde 90 kiloda Türkiye 2’ncisi ve Hiranur Akaltun minikler kategorisinde 47 kiloda Türkiye 3’üncüsü oldu.