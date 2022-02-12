Haliliyeli gençlerden spora yoğun ilgi

Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi tarafından açılan kış spor okulları ile spor alışkanlığı kazanan gençler, uzman eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştiriyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kış spor okulları, gençlerin hedeflerine ulaşmasında yardımcı oluyor. Her alanda gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın pozitif ayrımcılık tanıdığı gençlerin spor alışkanlığı kazanması amacıyla Haliliye Belediyesi Sabiha Özlek Spor Salonunda ve Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinde açılan kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde devam ediyor. Basketbol ve voleybol kurslarına yoğun ilgi gösteren gençler, teknik ve taktik konusunda eğitimler alarak kendilerini geliştiriyor.

Haliliye Belediyesi bünyesindeki kurs sayesinde sporla tanıştıklarını kaydeden gençler, kendilerine sunulan imkan dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyor.

Haliliye Belediyesi tarafından açılan kış spor okullarına kayıtların devam ettiği belirtilirken, iletişim merkezinden bilgi alınabileceği kaydedildi.