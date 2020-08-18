Haliliye’den ihtiyaç sahiplerine yemek desteği
HALİLİYE’DEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YEMEK DESTEĞİ
Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Pandeminin etkili olduğu bu zor süreçte bir yandan salgınla mücadeleyi sürdüren Haliliye Belediyesi, diğer taraftan ise vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yılın 365 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren aşevi faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak yemeklerini teslim etmeye devam ediyor. Evlerine sıcak yemek götürülen vatandaşlar ise hizmetlerden duydukları memnuniyete dua ederek karşılık veriyor.
Öte yandan Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi ailelere yapılan sıcak yemek dağıtımın yılın belirli gün ve ayları ile sınırlı olmadığı tüm yıl sürdüğünü bildirdi.
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