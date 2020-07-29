Haliliye’den çocuklara bayram hediyesi

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık hediye ederek yüzlerini güldürüyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgının etkili olduğu bu zor günlerde bir yandan salgınla mücadele eden belediye diğer taraftan ise vatandaşların hizmetine koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan sosyal yardım tesisinin giyim marketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı sürdürüyor.

Yıl boyunca hizmet veren giyim marketi Kurban Bayramı öncesi de ilçe genelinde belediyeye kayıtları bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ve yetim çocuklara bayramlık kıyafetler hediye etti. Bayramlıklarını alan çocukların sevinçleri yüzlerinden okunurken, ebeveynler ise sunulan hizmetten dolayı Canpolat’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.