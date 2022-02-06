Haliliye’deki millet evlerine yoğun ilgi

Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan Sırrın Millet Evindeki kurslar ile meslek öğrenen kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem verimli zaman geçiriyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan Sırrın Millet Evi, kadınların meslek öğrendiği bir merkez haline geldi. Merkezde bulunan bilgisayar, dikiş-nakış, okuma yazma, kuaför ve el sanatları kurslarına katılan kadınlar, uzman eğitmenlerden teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor. Bu kurslar ile meslek öğrenen kadınlar hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de verimli vakit geçiriyor. Uygulamalı eğitim alan kadınlar kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları halinde ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın sahibi oluyor.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi tarafından “Güçlü Kadın, Güçlü Toplum” sloganıyla hizmet veren kurslara kayıtlar devam ediyor.