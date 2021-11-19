Haliliye’de zincir marketlere denetim

Haliliye Belediyesi, halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

Zabıta müdürlüğü, ilçe genelinde halkın sağlığını, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim yapan ekipler, Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin yanında hijyen, işyeri ruhsatı ve fiyat denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekipler, marketlerdeki reyonlarda yer alan etiketteki fiyat ve kasadaki fiyat karşılaştırması ile ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti. Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen şikayetler ile bölge bölge yapılan denetimlerde, halk sağlığının korunması hedeflendiği bildirildi.