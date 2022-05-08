Haliliye’de zabıtadan gece denetimini

Haliliye Belediye Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan oyun salonları ve kahvehaneleri denetleyerek, hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli uyarılarda bulundu.

Haliliye’de vatandaşların sağlık, huzur ve güvenliği için denetimler aralıksız devam ediyor. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, periyodik olarak devam eden çalışmalarda oyun salonları, ganyan bayii ve kahvehaneleri denetledi. İlçe genelinde bulunan işletmelere yönelik yapılan denetim ile hijyen kuralları, genel temizlik ve uyulması gereken kurallar doğrultusunda uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için denetimlerini hem gece hem gündüz sürdüren ekipler, ruhsatı bulunmayan işletmelere yönelik ise gerekli işlemleri uyguladı.

Öte yandan, Haliliye ilçe sınırlarında periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerin şeffaf bir şekilde yapılmasına yönelik ise tüm denetimlerde yaka kamerası uygulaması devam ediyor.