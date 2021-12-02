Haliliye’de zabıta ekipleri güzellik merkezlerini denetlendi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ruhsat, hijyen, maske kontrollerinin yapıldığı denetimlerin sık yapılmasını isteyen işletme sahipleri, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “Huzur ve güvenin kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumaya için Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Salgın yayılımını önlemeye yönelik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin işlek noktalarından biri olan Bahçelievler’de güzellik merkezlerini denetliyor. Çok sayıda güzellik merkezinin bulunduğu noktada zabıta ekipleri, iş yeri çalışma ruhsatı kontrollerinin yanında, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolleri ile maske ve hijyen denetimini sağlıyor. Her müşteri sonrası merkezlerin havalandırılması gerektiğini kaydeden zabıta ekipleri, tek kullanımlık ürünler kullanılması, siperlik, maske, dezenfektan ve galoş konusunda hassas olunması gerektiğini de belirtiyor. Kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri hakkında ise zabıta ekipleri tarafından idari işlem uygulanıyor. Kovid-19 salgınında uyulması gereken kurallar konusunda uyarıların da yapıldığı denetimlerde, işlemleri tamamlanan işyeri sahipleri denetimlerin sık sık yapılmasın gerektiğini söyleyerek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğünün denetimlerinin devam edeceği aktarılırken, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen talepler doğrultusunda da denetimlerin yapılacağı ifade edildi.