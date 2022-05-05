Haliliye’de zabıta ekipleri bayram boyunca denetimlerini sürdürdü

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca denetimlerine devam etti.

Haliliye Belediyesi, halk sağlının korunması için ilgili tüm birimleri ile faaliyetlerine devam ediyor. Ramazan ayında vatandaşların refahı ve sağlığı için denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca sahadaki çalışmalarını devam ettirdi. Vatandaşlara hizmet veren tüm iş yerlerini denetleyen ekipler, bayram boyunca vatandaşların hiçbir olumsuzlukla karşılaşmaması için koordineli çalışmalarını yürüttü. İlçe merkezinde hizmet veren fırın, unlu mamulleri, pastane, lokanta ve kafeler bayram günlerinde sıkı takibe alındı. Vatandaşların sağlığı için hijyen, gramaj ve ruhsat denetimi yapan ekipler, işletmelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı için teşekkür ederek, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Zabıta müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığı için devam eden denetimleri bayram sonrası da titizlikle sürdürüleceği bildirildi.