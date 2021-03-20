Haliliye’de zabıta, denetimlerini yoğunlaştırdı

Haliliye Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırarak, devam ettiriyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, küresel bir salgın olan Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda ilçe genelinde denetimlerini gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığınca da yayımlanan Tematik Denetim Genelgesi kapsamında da, salgınla mücadele çalışmalarını yürüten Zabıta Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki gıda satışı yapan işyerleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu alanları denetliyor. Semt pazarları, marketler, kasaplar, lokanta ve kuruyemiş satışı yapan işyerlerinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında zabıta ekipleri; maske, mesafe ve temizlik ile salgınla mücadelede belirlenen işyeri açma ve kapama saatleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Denetimler kapsamında kurallara uymadığı belirlenen işyerlerine cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri, denetimlerini program dahilinde devam ettiriyor.