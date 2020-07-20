Haliliye’de yol yapım çalışmaları

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçede yol sorununun kesin çözümünü hedefleyen Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal Dalbaşı Mahallesinde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Asri Mahallesinde de başlanan yol çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Fen İşleri ekipleri tarafından yol yapım çalışmaları tamamlanan Asri Mahallesinde de vatandaşlar hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Asri Mahalle Muhtarı İsa Polat, “Haliliye Belediyesi, mahallemizde ve civar mahallelerde yol çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve emeği geçen herkese mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.