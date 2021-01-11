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Haliliye’de yol yapım çalışmaları
Haliliye Belediyesi, yeni yol yapım çalışmaları kapsamında 10 farklı noktada faaliyetlerini yürütüyor.
ŞANLIURFA 11.01.2021, 15:29
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Haliliye Belediyesi, yeni yol yapım çalışmaları kapsamında 10 farklı noktada faaliyetlerini yürütüyor.Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım çalışmalarını, merkez ve kırsal mahallelerde sürdürüyor. Ekipler, kırsal mahallelerde Kalecik, Konuklu, Mehmetçik ve Üçkonak ile Keçili’nin Dolaplı bölgesinde stabilize yol çalışmalarını yürüten ekipler, Kısas, Sırrın ve Sırrın’a bağlı Gürcütepe bölgesinde kilitli beton parke çalışmalarını gerçekleştirdi. Ertuğrul Gazi ve İmam Bakır mahallelerinde yeni yol açma çalışmalarını devam ettiriyor. İkiağız kırsal Mahallesindeki kilitli beton parke ile Göktepe kırsal Mahallesindeki stabilize yol yapım çalışmaları tamamlandı.
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