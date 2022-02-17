Haliliye’de yeşil alanlar artırılıyor

Haliliye Belediyesi, yeni park yapım çalışmaları ile ilçenin yeşil alan miktarını artırırken, yenileme çalışmalarıyla da mevcut parkların çehresini değiştiriyor.

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını devam ettiriyor. İlçeye kazandırılan yeni parklar ile yeşil alan miktarını arttıran ekipler, mevcut parklardaki onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Peyzaj çalışmaları kapsamında mevsimsel bitkiler, park ve bahçelerde toprakla buluşturuluyor. “Yemyeşil bir Haliliye” için Ahmet Yesevi Mahallesine kazandırılacak yeni parklar ile bölgenin sosyal alan ihtiyacına da cevap verilmesi hedefleniyor. Bordür döşeme, toprak tasfiye, aydınlatma sistemleri ve fıskiye döşeme çalışmaları ilçedeki parklarda devam ederken, mevcut parklarda ise onarım ve yenileme yapılıyor. Vatandaşların uğrak noktası olan parklardaki kamelyalar, atölyelerde ustalar tarafından yenileniyor. Vatandaşların konforu için hazırlanan kamelya ve banklar ise program dahilinde bir bir monte ediliyor.

Haliliye’nin yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, iletişim merkezine gelen taleplere de dönüş sağlayarak, vatandaşların iletilerini çözüme kavuşturuyor.