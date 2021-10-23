Haliliye’de yeşil alan sayısı artıyor

Haliliye Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeni parklar ve mevcut parklarda sürdürülen çalışmalarla yeşil alanların sayısını arttırırken, bakım onarım çalışmalarıyla mevcut alanlarda yeni formlar kazandırıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve Doğanın Kalbi Haliliye” sloganıyla ilçe genelinde park ve yeşil alanların sayısını arttırmaya devam ediyor. Park ve yeşil alanlara büyük önem veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan yeni parklarda çim ekme, ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları yaparken, diğer taraftan da mevcut parklarda bakım onarım ve düzenleme çalışması yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Konuklu Mahallesinde bulunan parklarda çim ekimi ve peyzaj çalışmalarını tamamladı. Sırrın mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesinde mevcut parklarda ağaç dikimi, çim ekimi ve düzenleme çalışmalarını yapan ekipler, parklarda bulunan bank ve oturma alanlarını da yeniledi. Parklarda sürdürülen çalışmalar, mahalle sakinlerinden tam not alırken; Konuklu Mahallesinde devam eden çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini ifade eden Rahime Şemsettin Aksoy İmamı Halil Aktaş, çalışmalar nedeniyle Canpolat’a ve ekibine teşekkür etti.