Haliliye’de yeşil alan artıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın yeşile önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ahmet Yesevi Mahallesine 6 bin metrekarelik yeni park kazandırıyor.

Canpolat ile yeşil alan miktarı her geçen gün artıyor. Canpolat’ın “Daha Yeşil bir Haliliye” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmak için hummalı bir şekilde çalışıyor. İlçe genelindeki mevcut parklarda yapılan peyzaj çalışmalarıyla parkları güzelleştiren ekipler, yeni park yapım çalışmalarıyla da ilçenin yeşil alan miktarını artırıyor. Bu çerçevede Ahmet Yesevi Mahallesindeki 6 bin metrekarelik alanda yeni park yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni park alanının zeminini çalışmalara uygun hale getiren ekipler; oyun alanı ve fitness alanının yer alacağı park çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Belediye bünyesinde üretilen bank ve kamelyalar ile vatandaşlara yaşam alanının sunulacağı bölgede, aydınlatma ve kamera sistemleriyle de güvenli bir park sunuluyor. Ekipler tarafından hummalı bir şekilde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla yeni park alanı vatandaşların hizmetine sunulacak.

Öte yandan, Canpolat ile son 3 yılda Haliliye’ye kazandırılan 35 yeni park çalışmasıyla yeşil alan miktarını 258 bin metrekare artıran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yeni yeşil alan miktarını 843 bin metrekareye çıkardı.