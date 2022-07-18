Haliliye’de yeni yollar vatandaşların hizmetine sunuluyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez mahallelerde kilitli parke taşı döşeme ve yenileme çalışmalarını sürdürürken, kırsalda açtığı yeni yollarla ulaşım ağını genişletiyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiriyor.

Program dahilinde yürüttüğü çalışmalar ile ilçenin yol ağını genişleten Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan mevcut yollarda yenileme çalışmaları yapıyor bir yandan da yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Yol çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler, özverili çalışmalarıyla ilçe genelindeki yolları konforlu hale getiriyor. Bu çerçevede Hamidiye ve İpekyol Mahallelerinde devam ettirdiği parke çalışmalarıyla takdir toplayan ekipler, Üzümkara Kırsal Mahallesindeki stabilize yol çalışmalarıyla da yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Yürütülen yol çalışmaları ile yolların daha konforlu hale geldiğini ifade eden mahalle sakinleri, çalışmalardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Fen işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise periyodik olarak çalışmaların tüm mahallelerde devam edeceği ve hizmetin tüm mahallelere götürüleceği kaydedildi.