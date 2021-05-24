Haliliye’de yeni parklarda çalışmalar tam hız sürüyor

Haliliye Belediyesi, Ahmet Yesevi ve Devteşti mahallelerinde 2 yeni parkı hizmete sunmak amacıyla çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, daha yeşil bir ilçe parolası ile ilçeye yeni yeşil alan kazandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Devteşti ve Ahmet Yesevi Mahallelerinde iki yeni park yapım çalışması başlattı. İlk olarak Devteşti mahallesinde toplamda 5 bin metrekare alan üzerine park yapımı çalışmalarına başlayan ekipler, diğer taraftan da Ahmet Yesevi mahallesindeki 4 bin metrekare alanda çalışmalara başladı.

Ekipler, yeni parklarda toprak serimi, bordür döşemesi ve çevre düzenlemesi işlemlerine devam ediyor. Yürütülen çalışmaların ardından yeni parklarda ışıklandırma ve mevsim şartlarına uygun yeşillendirme çalışmalarına başlanacak.

Devteşti ve Ahmet Yesevi Mahallesinde devam eden yeni park çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri ise Başkan Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti.