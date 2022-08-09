Haliliye’de yeni nesil sporcu yetişiyor

Haliliye Belediyesi tarafından yaz tatilinin başlamasıyla birlikte hizmete sunulan yaz spor okulları ile çocuklar, hem tatillerini değerlendiriyor hem de spor alışkanlığı ediniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Gençlere Can’dan Hizmet” anlayışıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukların spor alışkanlıklarını kazanmaları amacıyla kurs çalışmalarını devam ettiriyor. Haliliye Belediyesinin Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Salonunda basketbol branşında, alanlarında uzman eğitmenler tarafından kursiyer çocuklara eğitimler veriliyor. Kendilerine sunulan imkandan memnun olduklarını, yaz kurslarından faydalandıklarını ve basketbol öğrendiklerini ifade eden çocuklar, Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise çeşitli branşlarda yaz spor okullarının 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için devam ettiği kaydedildi.