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Haliliye’de yapılandırma devam ediyor

Haliliye Belediyesi, 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında başlatılan vergi borcu yapılandırma işlemlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı.

ŞANLIURFA 28.08.2021, 16:29
Haliliye’de yapılandırma devam ediyor

Haliliye Belediyesi, 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında başlatılan vergi borcu yapılandırma işlemlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı.

Haliliye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 9 Haziran 2021 tarihinde resmi gazete yayımlanan 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında 30 Nisan 2021 tarihinden önce tahakkuk edilmiş borçların yapılandırma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Yapılandırma kapsamında mükelleflerin, 18 taksite kadar yapabileceği de hatırlatıldı.

Vatandaşlar yapılandırma işlemi ve ödemelerini Haliliye Belediyesinin veznelerinden yapabileceği kaydedilirken, yapılandırmayla ilgili son başvuru tarihinin 30 Eylül 2021 olduğu ifade edildi.

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